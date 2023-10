L'Agence nationale de la statistique et de la démographie (Ansd) a publié ce mardi 31 Octobre les résultats provisoires du Recensement général de la population et de l'habitant (Rpgh). La population du Sénégal résidente a évolué à 18 032 473 Habitants répartis dans les 14 régions du pays. Avec 50,6% d'Hommes et 49,6% de Femmes. Le Directeur général de l'Ansd, Aboubakar Sedikh Beye qui a présidé la cérémonie de présentation du rapport a indiqué que "La population du Sénégal est très inégalement répartie sur le territoire. Elle est concentrée sur l'axe Dakar-Thiès-Diourbel" Il ajoute que "Les départements de Mbacké (1 359 757) et de Dakar (1 182 417 Habitants) sont les plus peuplés au Sénégal" Une donnée des plus importantes a été également soulignée par le Directeur général de l'Ansd. C'est que "La moitié de la population du Sénégal est âgée de moins de 19 ans". Sur les 18 032 473 Habitants que compte le Sénégal, 13 513 370 ont moins de 35 ans. Le rapport souligne que les moins de 35 ans sont au total de 13 513 370 Habitants. Tableau de la répartition de la population sénégalaise par région L'Ansd publie les résultats du dernier Recensement général de la population: 18 032 473 habitants au total