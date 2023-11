L’APIX reçoit le prestigieux Prix annuel de l'Association Africaine des Zones Économiques (AEZO)

Dans le cadre de la promotion des Zones Économiques Spéciales et du benchmark avec les autres pays dont le Maroc, l’Apix vient de se voir décerner le prix annuel de l'Association Africaine des Zones Économiques (AEZO). La distinction a été décernée à API-S.A lors de la convention annuelle de l'AEZO qui s'est déroulée les 23 et 24 novembre 2023 au Maroc. L'événement, placé sous le thème : "Promouvoir l'industrialisation durable et la diversification économique : une feuille de route pour les Zones Économiques Spéciales Africaines", a offert une tribune pour discuter des enjeux cruciaux liés à l'industrialisation durable. APIX a été récompensée pour ses performances en matière d’aménagement et de gestion des Zones Économiques Spéciales, un domaine où elle a su se démarquer grâce à des pratiques exemplaires et innovantes. La remise du prix souligne le rôle crucial de l’Agence pour la promotion des investissements et des grands travaux (APIX) dans la promotion du développement économique durable à travers la mise en place et la gestion efficace des ZES du Sénégal. La convention a réuni plus de 300 participants représentant plus de 60 Zones Économiques Spéciales de près d'une cinquantaine de pays, ainsi que des institutions financières et des agences de promotion des investissements. Cet échange d'idées a permis d'approfondir les discussions sur les meilleures pratiques, les défis et les opportunités liés à la promotion de l'industrialisation durable sur le continent africain. L'AEZO, en tant qu'organisation continentale, joue un rôle essentiel en réunissant les principales institutions chargées de la promotion des Zones Économiques Spéciales. Fondée par TangerMed, elle compte actuellement 85 Zones Économiques Spéciales parmi ses membres. Cette reconnaissance témoigne du leadership et de l'engagement continu du Directeur Général de l'APIX Dr Abdoulaye Baldé qui œuvre de manière significative à la promotion des Zones Économiques Spéciales du Sénégal comme opportunités d'investissement.