L’AIBD n’atteindra pas 5 millions de passagers en 2023

Dans le cadre de la mise en œuvre de la stratégie hub aérien et touristique 2021-2025, l’Etat veut atteindre cinq millions de passagers en 2025. Mais, l’Aéroport international Blaise Diagne de Diass (Aibd) ne pourra pas atteindre cet objectif, selon Farba Diouf, le directeur de la Sécurité des vols à l’Agence nationale de l’aviation civile et de la météorologie (Anacim). l’Etat s’est fixé un objectif de cinq millions de passagers en 2025. Cet objectif, considère le directeur des vols, «on ne peut pas l’atteindre. Il faut le réviser, parce qu’il n’est plus d’actualité. Aujourd’hui, l’Aibd ne peut pas atteindre 5 millions de passagers en 2025», a-t-il dit, repris par Le Quotidien. En effet, explique-t-il, «une progression régulière, pour atteindre cet objectif, consisterait à avoir une augmentation minimale de 40% par année. Ce qui est impossible, vu l’état actuel des choses, vu l’état actuel de la Compagnie nationale qui est le principal acteur de ce hub aérien». Mais, avise le spécialiste, «si Air Sénégal suit un plan de redressement, améliore son efficacité, sa ponctualité et ses prestations de services, en définissant des objectifs et des cibles réalistes, on peut faire de l’Aibd un hub aérien pour le Sénégal».