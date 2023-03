L’AIBD DÉSIGNÉ MEILLEUR AÉROPORT D’AFRIQUE

L’Aéroport International Blaise Diagne a été désigné meilleur aéroport en Afrique par le programme ASQ (Qualité des services aéroportuaires) de Airport International Council (ACI). Cette distinction, selon un communiqué transmis, concerne trois catégories, à savoir le Meilleur aéroport par taille (2- 5 millions) et région (Afrique) qui récompense les aéroports ayant obtenu le score de satisfaction globale le plus élevé par taille et région au départ. La deuxième catégorie est l’Aéroport le plus agréable qui récompense les meilleurs aéroports pour leurs offres (restaurants, boutiques, divertissements) et leurs efforts pour rendre le temps d’attente agréable et confortable. Le prix Aéroport le plus propre ferme cette consécration décernée à travers ASQ qui est le premier programme de satisfaction des passagers aéroportuaires au monde avec près de 400 aéroports participants dans 95 pays de ACI. Pour sa part, M. Abdoulaye DIEYE, Directeur Général de la société AIBD.sa se réjouit au nom de l’Etat du Sénégal, de cette performance qui est, selon lui, le fruit de la vision du Président de la République, Son Excellence Macky SALL dans le secteur des transports aériens. « En effet, sous l’impulsion du Chef de l’Etat, des investissements considérables ont été consentis ces dernières années pour le développement et la modernisation du secteur. Le principal objectif visé par l’Etat du Sénégal à travers la construction de l’AIBD qui est l’une des plateformes aéroportuaires les plus modernes en Afrique demeure l’amélioration de la qualité de service. Ces efforts de modernisation et de développement se poursuivront pour renforcer l’attractivité et le rayonnement de l’AIBD à travers les grands projets de l’Etat dans le secteur aéronautique, qui seront lancés dans les mois à venir », a-t-il soutenu. Il s’agit, notamment, de l’Académie internationale des Métiers de l’Aviation Civile (AIMAC), du centre de maintenance aéronautique et de l’Aéroville.