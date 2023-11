Kouthia : «J’ai tiré Amina Poté des ténèbres»

Lors de son procès contre Amina Poté, ce mercredi au tribunal de Dakar, Kouthia a regretté l’absence de celle qui l’accuse de diffamation et injures. L’humoriste estime que l’animatrice devait se présenter devant le juge correctionnel pour lui rendre hommage. «Je l’ai tirée des ténèbres pour la ramener vers la lumière», a-t-il justifié à la barre. Invité par le juge à se concentrer sur les accusations portées contre lui, Kouthia a nié les faits, jurant ne pas être l’auteur des propos entendus des audio où une voix qu’on lui prête traite Amina Poté de lesbienne. En plus, il a prononcé un sévère réquisitoire contre son accusatrice. «Ce qu’elle a fait est plus grave», suggère l’humoriste. Qui développe : «Elle m’a accusé d’avoir tué un autre animateur de la télé (TFM), d’avoir fait du harcèlement sexuel. Elle a porté des accusations de meurtre sur ma personne devant des journalistes et c’est plus grave.» Le tribunal rend son verdict le 10 janvier prochain.