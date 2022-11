Koulibaly sur l’absence de Sadio Mané : « Ça fait mal mais il ne faudra pas chercher d’excuse… »

Opéré après une blessure au péroné, Sadio Mané a dû officiellement déclarer forfait pour le Mondial 2022. Un gros coup dur pour le Sénégal. Le capitaine des Lions du Sénégal, Kalidou Koulibaly, sent désormais les regards se tourner vers la défense. « C’est vrai, il y a un peu plus de pression, il y aura plus d’attention sur la défense parce qu’il faudra être solide derrière. Devant, on sait qu’on a quand même de bons joueurs. On a perdu un grand joueur, mais je pense que d’autres vont se révéler », a expliqué le défenseur central de Chelsea. « Sadio est quelqu’un d’important pour tous les Sénégalais. Son absence nous fait mal mais il ne faudra pas chercher d’excuse. Il faudra ressortir la confiance que l’on a en nous-mêmes. On devra se concentrer sur notre football, le coach a les bonnes idées donc à nous de bien jouer sur le terrain », a-t-il ajouté.