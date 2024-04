Korité 2024 :«Normalement on devrait aller vers une fête commune… »Imam Kanté

« Normalement, nous devrions assister à une fête commune au Sénégal le mercredi 10 avril », c’est l’avis de l’Imam Kanté, qui explique que « le premier jour du mois de Chawwâl correspondant à la Korité sera le mercredi 10 », comme l’indiquent les données astronomiques qui précisent que la lune ne sera visible que le mardi. « Conjonction demain lundi 8 avril à 18h21min UTC, même heure à Dakar. Il faut retenir que c’est seulement suite à la conjonction qu’il est possible de voir le nouveau croissant de lune pour un observateur depuis la terre. Normalement on devrait aller vers une fête commune au Sénégal le mercredi 10 avril. En effet, demain ce sera 29 jours pour les premiers à jeûner et si on ne voit pas le nouveau croissant comme le prévoient les données astronomiques, il faudra compléter à trente et par conséquent le premier jour du mois de chawwâl correspondant à la korité sera le mercredi 10. Les autres vont observer mardi, leur 29e jour, et la lune sera très visible comme le prévoient les données astronomiques et par conséquent, mercredi 10 sera le jour de la korité. La seule possibilité pour deux fêtes c’est que les premiers déclarent ce lundi 8 avril que le nouveau croissant de lune a été vu quelque part dans le monde. Dans ce cas de figure, la korité sera mardi pour eux. Il est important de noter que des institutions comme l’académie de fiqh de la Ligue islamique mondiale et de grands oulémas dont le plus grand faqîh de son époque, au XVe siècle, Tasyud dîn as-Subki et des contemporains comme Al Qaradawi, Mustapha Zarqa (surnommé le doyen contemporain du Fiqh), Faysal Al mawlawi et d’autres considèrent qu’il ne faut pas tenir compte d’un témoignage visuel qui contredit des données astronomiques fiables », a déclaré Imam Kané sur sa page facebook.