Kopar Express conteste le gel de ses avoirs bancaires par les autorités sénégalaises

Une décision qui ne passe pas. La société Kopar Express a réagi avec surprise à l'ordonnance du juge du deuxième cabinet d'instruction du Tribunal de Grande Instance de Dakar, datée du 26 mai 2023, qui a gelé l'ensemble de ses avoirs auprès des banques sénégalaises. Face à cette décision que la société qualifie d’« unilatérale aux conséquences opérationnelles lourdes », Kopar Express a immédiatement engagé ses avocats et conseils pour étudier les moyens de contester cette mesure sur le plan juridique, rapporte Seneweb. « Depuis l’arrestation de notre prestataire et associé, Seydou Nourou Ba, Kopar Express continue d’être une cible des autorités; une situation pouvant compromettre gravement la continuité de son activité au Sénégal », assure la société. Malgré cela, Kopar Express affirme sa disponibilité et sa pleine collaboration dans les procédures en cours, conformément au cadre légal et réglementaire. L’entreprise insiste sur le fait que sa mission est de mener des activités financières légales pour bénéficier aux catégories les plus défavorisées grâce à des financements participatifs, des dons et des collectes de fonds régulièrement constitués. Elle nie toute implication pouvant mettre en danger la sûreté de l'État ou le fonctionnement normal des institutions. La société appelle donc les autorités sénégalaises à reconsidérer leur position à l'égard de Kopar Express, une entreprise exclusivement sénégalaise qui aurait dû être une fierté nationale en raison de ses services innovants sur le marché de la Fintech et de sa présence dans plusieurs pays de la sous-région. Selon elle, le gel de tous ses avoirs bancaires n'était « ni nécessaire ni utile » pour établir la vérité. Grâce à sa couverture sous-régionale et internationale, l'entreprise assure à sa clientèle que tous les fonds des transactions effectuées après le gel de ses comptes bancaires sont disponibles pour être décaissés. Cependant, pour les collectes créées avant cette décision, des solutions appropriées sont en cours de recherche afin de les résoudre dans les meilleurs délais.