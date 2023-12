Kolda : Un violent accident fait un mort et plusieurs blessés graves

Un violent accident s’est déclaré, ce dimanche 10 décembre 2023, dans la région de Kolda, plus précisément entre les communes de Mame Patim et celle de Dabo, sur la Rn6. Le bilan : un (1) mort et dix (10) blessés, selon les informations de RFM. L’accident s’est déroulé dans la brousse qui sépare la commune de Mame Patim à celle de Dabo sur la RN6. À l’origine, un bus horaire Richard Toll-Kolda qui aurait perdu un de ses pneus. L’exploitation de ce pneu s’est soldée par la mort d’un passager ainsi que 10 blessés graves parmi les occupants du véhicule.