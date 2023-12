Kolda : Un garçon de 14 ans perd la vie par pendaison

Le quartier de Médina Chérif Extension à Kolda se trouve plongé dans la douleur et l'incompréhension suite au tragique décès d'Alassane Barry, un jeune de 14 ans. Le garçon, élève en classe de 5e au CEM Sikilo Ouest, aurait mis fin à ses jours en se pendant à travers la fenêtre de son domicile, alors que ses parents étaient absents hier samedi après-midi. Les sapeurs-pompiers alertés, ont pris en charge son corps et l'ont transporté à la morgue de l'hôpital régional. Cet événement tragique a plongé la région dans l'émoi, laissant les habitants de Médina Chérif Extension et toute la ville de Kolda sous le choc, renseigne Rewmi Quotidien. Une enquête est en cours pour comprendre les circonstances et tenter de trouver des réponses à ce drame.