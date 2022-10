Kolda: Mame Boye Diao fait don de fournitures et de kits scolaires aux élèves

Les élèves de la commune de Kolda et leurs parents vont pousser un ouf de soulagement. En effet, le maire Mame Boye Diao a fait un don de fournitures et kits scolaires aux aux potaches. Par ce geste l'édile de la capitale du fouladoU entend participer à l’accès et à l’amélioration de la qualité de l’éducation dans cette zone . A noter également que cette action sociale de Mame Boye Diao en faveur de l’éducation n’est pas une première.