Kolda : El Hadj Mame Boye Diao réceptionne une unité de fabrication de briques et de pavés ainsi qu’une scierie moderne

La commune de Kolda renforce son engagement pour le développement local et l’autonomisation des jeunes. La municipalité a investi 175 millions de FCFA dans l’acquisition d’équipements modernes : une unité de fabrication de briques, une unité de production de pavés et une scierie municipale de dernière génération. Ces outils s’inscrivent dans une stratégie novatrice visant à lutter contre la pauvreté et le chômage dans la région.

Ces équipements offrent une opportunité concrète de création d’emplois, en particulier pour les jeunes, acteurs clés du progrès communautaire. Depuis son arrivée à la tête de la mairie en 2022, El Hadj Mame Boye Diao a fait de l’amélioration des conditions de vie des jeunes, notamment des artisans, une priorité absolue. En collaboration avec les acteurs locaux, chaque initiative reflète sa détermination à répondre aux besoins de la population à travers une approche durable et inclusive.

Dans le cadre de la territorialisation des politiques publiques, la commune envisage un partenariat avec une entreprise locale via une délégation de service public. Cette démarche marque un tournant vers une gestion plus efficace des ressources et des services, transformant les défis de la migration rurale en leviers de croissance et d’avenir pour Kolda. Le maire ambitionne ainsi de faire de sa ville un modèle de développement local.