Kolda: Deux frères retrouvés morts calcinés dans un véhicule

Deux frères âgés respectivement de cinq ans et de deux ans ont été retrouvés morts à moitié calcinés dans un véhicule désuet. Le drame est survenu ce vendredi au quartier Ndiobene à Kolda. Le duo était perdu de vue. Ainsi, la ressortissante gambienne, F.B.D a déclaré, à la police, ce vendredi, vers 17 heures que ses deux enfants étaient introuvables. Il s'agit d'A.D âgé de 5 ans et son frère,Y.D, âgé de 2 ans selon des sources de Seneweb. Une heure plus tard, le limier en chef de la capitale du Fouladou a été informé de la découverte de deux corps sans vie dans un véhicule immobilisé. Le constat effectué par la police a permis de découvrir qu'il s'agit des deux frères Diallo. Ils étaient à moitié calcinés dans ledit véhicule. Un résidu d'une boîte d'allumettes a été retrouvé sur les lieux du drame. Il ressort de l'enquête de voisinage que les enfants avaient l'habitude de jouer à l'intérieur du véhicule épave. Il est probable que les deux frères aient allumé le feu dans ledit véhicule. Les corps sans vie des deux enfants issus d'une même famille, ont été déposés à la morgue de l'hôpital régional pour autopsie