Kolda : 19 millions de faux billets saisis, sept (7) personnes arrêtées

Les autorités policières de la région de Kolda ont appréhendé sept (7) individus soupçonnés d'être impliqués dans un vaste réseau de faux monnayage. Suite à un signalement reçu, une opération d'envergure a été lancée pour démanteler cette bande de faussaires opérant dans la fabrication de faux billets de banque. D’après L’Observateur, c’est ainsi que les éléments de la Brigade de recherche et d'intervention ont réussi à arrêter plusieurs suspects, parmi lesquels figuraient D.B. alias Batman, Ch.Th. alias Willy, S.F.S, El H.D. et M.K.C. alias Oldo, présenté comme le cerveau de cette opération frauduleuse, originaire de la Guinée Conakry. Une perquisition menée dans leur appartement de luxe, repéré comme leur lieu de rassemblement, a permis à la police de saisir une quantité considérable de faux billets, dont la valeur s'élève à 19 millions de FCfa. De plus, un montant de 1 780 000 FCfa en argent authentique a été récupéré sur les lieux, ainsi que divers équipements utilisés dans le processus de falsification, tels que du mercure, du papier, du produit détergent et plusieurs téléphones portables. L'affaire est actuellement entre les mains du Parquet de Kolda et une enquête approfondie est en cours pour identifier d'éventuels complices et les ramifications de ce réseau de faussaires.