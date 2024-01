Khar Yalla : le film, la cause de l’effondrement et l’identification des victimes

Un bâtiment R+3 qui était en rénovation s’est effondré dans la nuit du 29 au 30 janvier à Khar Yalla, faisant 5 morts et 12 blessés, selon un bilan provisoire présenté par le gouverneur de Dakar, Al Hassan Sall qui s’est rendu sur les lieux pour constater les dégâts. Les témoins interrogés par L’OBS retracent le film de l’effondrement. La tragédie a eu lieu à 00H 30 après l’élimination du Sénégal en 8e de finale. Selon les confidences de quelques veilleurs de nuit, c’est vers 00H 30 qu’un pan du 3e étage s’est détaché suivi d’une partie de l’immeuble qui s’est affaissée dans un épouvantable vacarme. Ce fut alors la panique. Un nuage de poussière a soudainement couvert le quartier. Le décor était apocalyptique. Les cris stridents des occupants résonnaient à mille lieux. Ils étaient plus de 27 personnes dans l’immeuble tentant de sortir du bâtiment mais ils étaient tous coincés sous les blocs de pierres ,gémissant de douleur. « C’était comme une secousse », confie un habitant d’une voix traînante. Lamine, un habitant du quartier, révèle, dans des propos repris par SourceA : « Actuellement, nous avons perdu six personnes dont une femme dont nous ne connaissons pas l’identité. Les noms que j’ai pu recueillir sont : Nafissatou Badiane, une Congolaise, Ameth Aliou et Raphael. » Mouhamed, un autre habitant déclare : j’étais en train de me préparer pour aller au lit, mais j’ai entendu un bruit assourdissant. Nous avons secouru une femme avec ses deux fils. Malheureusement, le pied de l’un des enfants est grièvement blessé. La vétusté de l’immeuble à l’origine de l’effondrement Les causes de l’effondrement restent encore inconnues. Seulement, les tas de sable et des bétons qui trônent à la devanture montrent à suffisance que la vieille bâtisse était en stade de rénovation. Selon les voisins, l’immeuble menaçait de ruines. Mais au lieu de le raser, le propriétaire a entrepris des travaux pour le rafistoler. Ce dernier a déménagé aux Almadies avec sa famille. A un moment donné, il avait sommé les locataires de vider les lieux pour raser le bâtiment. Mais les occupants lui ont supplié de leur laisser encore le temps de trouver un autre logement.