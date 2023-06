Keur Momar Sarr : Trois hommes se relaient sur une femme mariée

Trois hommes dont deux mariés, appréhendés par la gendarmerie, ont été déférés au Parquet. Il leur est reproché d’avoir entraîné une femme mariée dans un trou aménagé à la sortie du village de Ndimb, à Keur Momar Sarr, au nord-est du département de Louga, où ils l’ont baillonnée avant de la violer à tour de rôle. D’après L’Observateur de ce vendredi 16 juin, les faits ont eu lieu dans la nuit du 6 au 7 juin. La plaignante, munie d’un certificat médical attestant de blessure aux pieds, aux bras et une égratignure au niveau des parties génitales, a confié aux enquêteurs qu’elle vit en Mauritanie avec son mari. Mais, ses parents sont domiciliés au village de Ndimb. “Je suis venue au Sénégal pour rendre visite à mon père, a-t-elle souligné. Dans la nuit du 6 au 7 juin, aux environs de 20 heures, après avoir quitté l’atelier de mon tailleur, je marchais pour rentrer au domicile familial. En cours de route, 3 solides gaillards m’ont interceptée. Ils m’ont pris au collet avant de m'entraîner dans un trou situé derrière le village.” Elle ajoute : “Ensuite, ils m’ont bâillonnée à l’aide d’un morceau d’éponge. Puis, ils m’ont écarté les jambes. Ils m’ont maîtrisée solidement au sol avant de commencer. Ils se sont relayés sur moi à tour de rôle.” Les mis en cause ont pris la fuite après avoir satisfait leur libido, abandonnant leur victime “traumatisée” sur les lieux. Celle-ci les a tous identifiés. “Je les reconnais tous. Seulement, je ne voulais pas les appeler par leur nom pour éviter qu’ils me tuent après m’avoir violée”, a-t-elle déclaré. Deux des bourreaux présumés ont déféré à la convocation, tentant de nier les faits avant de passer à table. “Nous pensions qu’elle n’habitait pas le village”, ont-ils avoué, tout en demandant pardon. Le troisième membre de la bande et seul célibataire du groupe est activement recherché. La partie civile a retiré sa plainte mais l’action publique n’est pas éteinte.