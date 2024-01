Keur Mbaye Fall : L’enfant retrouvé mort dans une voiture bâchée n’avait plus ses yeux

Nouvelles révélations horribles dans l’affaire des deux enfants retrouvés dans un véhicule bâché à Keur Mbaye Fall. L’un des enfants âgés de 4 ans nommé I. Fall, a été trouvé mort, la tête recouverte de sang, alors que le second, I. Dia, présentait une large blessure à la cuisse. I. F. retrouvé mort, avait les yeux crevés, son corps était en état de décomposition très avancé, selon des sources de L’OBS. « L’enfant décédé n’avait plus ses yeux », raconte un proche de la famille. Une déclaration qui a suscité la colère des populations qui ont s’en prendre au propriétaire du véhicule. Quant l’autre enfant blessé, I. Dia, il est toujours plongé dans le coma. Victime et témoin principal, il est soigné sous haute surveillance. Les enfants sont des cousins et conduisaient le troupeau appartenant au père de I. Dia, (l’enfant retrouvé blessé) paître dans les herbes situées non loin de leurs maisons au bord du lac qui traverse Keur Mbaye Fall. Jeudi dernier, après le retour du troupeau, les deux enfants ont disparu.