Keur Massar Sud: affrontements entre marchands ambulants et agents de la commune, des balles réelles auraient été tirées

Le pire a été évité de justesse à Keur Massar Sud, hier. Des balles réelles auraient été tirées lors d'affrontements entre marchands ambulants et agents de la commune. Tout est parti d'une tentative de déguerpissement. Selon Saër Tambédou, le président des marchands ambulants du Sénégal, les agents municipaux ont tiré des balles réelles en direction des marchands ambulants. "Je suis passé ce matin. A ma grande surprise, j'ai vu des affrontements entre les marchands ambulants et les agents municipaux. J'ai vu un des agents de la mairie tirer à balles réelles sur les marchands ambulants. Ce que j'ai vu,c'est bien des balles réelles. Ils voulaient encore tuer ces agents. Je le dis à haute voix,le maire de Keur Massar Sud, ce n'est pas à lui de tirer sur les gens parce qu'il ne leur a pas donné du travail", a t-il dénoncé sur les ondes de la Rfm. Très remontés contre la municipalité, les marchands ambulants de Keur Massar annoncent qu'ils ne vont pas quitter les lieux et écartent toute idée de recasement à la forêt classée de Mbao. D'ailleurs, ils comptent saisir la justice.