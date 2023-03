Keur Massar : Le coordonnateur de Pastef, Dr Seydou Diallo convoqué à la DIC, ce lundi

Le coordonnateur départemental de Keur Massar et de Pastef Yeumbeul Sud, Docteur Seydou Diallo a bien reçu une convocation ce dimanche 26 mars 2023. En effet, il est convoqué à la Division des Investigations Criminelles(DIC), ce lundi à 10h pour affaire le concernant. Après docteur Babacar Niang libéré sur convocation samedi 25 mars 2023, c’est au tour du coordonnateur départemental de Keur Massar et de Pastef Yeumbeul Sud, Docteur Seydou Diallo d’être convoqué par la Division des investigations criminelles. Le coordonnateur départemental de Keur Massar et de Pastef Yeumbeul Sud, Docteur Seydou Diallo est convoqué à 10 heures.