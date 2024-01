Keur MBaye Fall : Un enfant retrouvé mort dans le véhicule d'un charlatan

Un drame suscite l'émoi et la consternation à Keur Mbaye Fall, suite à une découverte macabre. Perdus de vue depuis quatre jours, deux enfants ont été retrouvés ce lundi dans un véhicule, selon des sources de Seneweb. Un est décédé. Le second, dans un état critique, a été évacué à l'hôpital où son pronostic vital est engagé. Le corps sans vie n'est pas encore extrait du véhicule appartenant à un charlatan bien connu à Keur Mbaye Fall. La police scientifique et technique est attendue sur les lieux du drame. La gendarmerie veille au grain. La situation est un peu tendue dans cette localité.