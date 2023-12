Kédougou : plus de 30 patients atteints d’hydrocèle opérés gratuitement

Un camp de chirurgie au centre hospitalier régional Amath Dansokho de Kédougou (sud-est), en partenariat avec la Direction de la lutte contre la maladie du ministère de la Santé, à travers son programme national d’élimination de la filariose lymphatique et de l’onchocercose, a organisé une série d’opérations. Plus de 30 patients atteints d’hydrocèle ont été gratuitement opérés. Le directeur de l’hôpital, El Hadji Mamadou Dieng a fait le point : « C’est un camp de trois jours pour l’élimination de la maladie qu’on appelle la filariose lymphatique, qui se caractérise chez les hommes principalement par des grosses bourses ». Concernant la pathologie dont souffrent les patients en question, il a souligné que « C’est une maladie très stigmatisante » et « le plus souvent les hommes se cachent pendant dix à vingt ans, souvent sans se soigner », a-t-il regretté. Selon M. Dieng qui s’est exprimé au micro de L’Aps: « Cette situation ‘’rend leur vie sociale extrêmement compliquée et parfois très difficile ». A l’en croire le ministère de la Santé a pris sur lui, au-delà des campagnes de masse pour l’éradication de cette maladie à travers la chimio-prophylaxie et l’Albendazole qu’ils distribuent régulièrement, de prendre en charge des personnes déjà atteintes de cette maladie, avec surtout ce qu’on appelle l’hydrocèle. Elhadj Amadou Dieng est revenu sur les soins offerts gratuitement aux patients atteints de l’hydrocèle recensés dans les trois districts sanitaires de Kédougou. « Les trois jours qu’a duré le camp ont permis d’opérer plus de 30 patients sur une cinquantaine de malades qui avaient été programmés ‘’par l’intermédiaire du dépistage (…) à travers les médecins-chefs de district et les infirmiers-chefs de poste »,a-t-il conclu.