Kédougou : 20 cases réduites en cendres par un incendie à Bantaco

Un incendie d'une rare violence s'est déclaré dimanche après-midi aux environs de 16h30mn à Bantaco, un site d'orpaillage, situé dans la commune de Tomboronkoto dans l'arrondissement de Bandafassi (Département de Kédougou). Le bilan fait état de vingt cases réduites en cendres et des dégâts matériels importants car à en croire des témoins joints par Seneweb rien n'a pu être sauvé dans ces habitations. Les vivres, les biens tout a été consummé par les flammes. Alertés le commandant de la brigade de proximité de Mako et ses éléments se sont déployés sur les lieux. En compagnie des populations, ils ont pu circonscrire le feu aux environs de 18h00 avec des moyens de fortune. La cause exacte de l'incendie est inconnue. Le feu serait parti d'une case fermée. Une enquête a été ouverte par la gendarmerie.