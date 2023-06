Kébémer : Un voleur lynché à mort, 3 présumés meurtriers arrêtés

Un voleur notoire a été lynché, dans la nuit du vendredi au samedi vers 5 h. Il a succombé à ses blessures Le drame s'est passé au quartier Gala de Kébémer. Trois présumés meurtriers ont été arrêtés par la police locale. Seneweb revient sur les détails de cette bastonnade meurtrière. Des délinquants font souvent l'objet de vindicte populaire, avant l'intervention des forces de défense et de sécurité. Dans la commune de Kébémer, un voleur pris en flagrant délit en a subi les conséquences. L'homme, né en 1984, tentait de voler des téléphones portables, dans la nuit du vendredi au samedi, vers 5 h, au domicile de S. Seck, un technicien électromécanique. Surpris dans une mauvaise posture, le voleur D. S. s'est opposé à son interpellation, en menaçant le maitre des lieux avec un morceau de zinc. S. Seck a alors appelé en renfort ses voisins S. Seck (commerçant) et M. Mbengue (boulanger). Le trio a réussi à neutraliser le voleur avant de le sortir de la maison. Malheureusement pour D. S., il sera lynché et grièvement blessé par la foule. Alertés, les éléments du commissariat urbain de Kébémer se sont déployés aussitôt au quartier Gala. Le voleur, en piteux état, a été évacué au centre de santé avant d'être transféré à l'hôpital régional de Louga où il a succombé à ses blessures, selon des sources de Seneweb. Ce que révèle le certificat de genre de mort Le décès du voleur D. S. est lié à un polytraumatisme, d'après le certificat de genre de mort versé dans le dossier. Un trio déféré ce lundi pour meurtre Dans le cadre de l'enquête, les hommes du commissaire Albert Ndior ont mis la main sur le trio qui avait interpellé le voleur. Interrogé sur procès-verbal, le commerçant S. Seck, le technicien électromécanique S. Seck et le boulanger M. Mbengue ont nié avoir tué D. Seck. Malgré tout, ils ont été déférés ce lundi matin au tribunal de grande instance de Louga pour meurtre. Le résultat de la perquisition effectuée chez le défunt voleur La perquisition du domicile de défunt D. Seck a permis aux enquêteurs de saisir huit téléphones portables, 22 pochettes, deux sacs à dos volés, selon des sources de Seneweb. Les policiers ont identifié puis restitué six téléphones portables à leurs propriétaires légitimes. Au moment de son interpellation, le voleur D. Seck détenait deux appareils cellulaires de provenance douteuse. Avec Seneweb