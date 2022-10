Kébémer: Le bilan de l’accident s’alourdit, l’ex femme d'Ablaye Mbaye Pekhe parmi les trois personnes décédées

Le bilan de l’accident survenu dans la nuit du jeudi 13 au vendredi 14 vers trois heures du matin sur la RN2 entre Pekhe et Ndieye dans le département de Kébémer passe à trois morts. Parmi les blessés admis au service d’urgence de l’hôpital Amadou Sakhir Mbaye de Louga, une dame a finalement succombé à ses blessures, ce qui porte le nombre de morts à 3. Les personnes qui ont perdu la vie dans cet accident tragique sont domiciliées à Pekhe. Il s’agit de Fallou Mbaye, Fatou Mbaye dite Hindou (ex femme d'Ablaye Mbaye Pekhe communicateur traditionnel) et Khady Mbaye. Les victimes revenant d’une cérémonie familiale étaient à bord d’un minicar qui est entré en collision avec un camion frigorifique.