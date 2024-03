Kébémer : 3 voyageurs arrêtés avec 4 kg de drogue dans un bus

N'eût été la vigilance des éléments du commissariat d'arrondissement de Kébémer, plus de quatre (04) kg de drogue allaient transiter de cette Commune située dans la région de Louga vers le nord du pays. La belle prise a été réalisée par des policiers chargés de réguler la circulation sur le corridor, lors d’une opération de vérification dans un bus. Un des agents de police a soupçonné deux passagers à bord du véhicule de transport en commun qui avaient un regard suspect. Ainsi une fouille corporelle a été effectuée sur le chauffeur M.Ndiaye et un passager du nom de A.Sarr. Elle s'est soldée respectivement par la saisie de cinq et de deux cornets de chanvre indien. Suite à cette découverte, le véhicule en partance pour le Fouta (nord du Sénégal) a été conduit dans les locaux du commissariat urbain de Kébémer. Ainsi la poursuite de la fouille dans le véhicule a permis aux hommes du commissaire Aïssata Ka d'interpeller le passager M.Faye en possession de quatre kilogrammes de drogue, d’un couteau et une paire de ciseaux. Au total, 4 kg et 7 cornets de chanvre indien ont été saisis. Le trio incriminé a été placé en garde à vue.