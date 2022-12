Karim Gueye : « Je n’ai demandé aucune liberté provisoire venant des rappeurs qui sont allés répondre à Macky… »

Depuis la prison de Sébikotane, l’activiste Abdou Karim Gèye explique qu’il n’a demandé aucune liberté provisoire venant des rappeurs qui sont allés répondre à une invitation de Macky Sall au palais. A travers un message, il demande qu’ils le dissocient complètement de leurs prises d’initiative. « Quand j’étais dans un état beaucoup plus critique, à l’hôpital, j’ai refusé les avances du pouvoir. Ce n’est pas maintenant que je quémanderai quoique ce soit », a fait savoir l’activiste. « Quant au juge Mamadou Seck (2e cabinet), il a une haine viscérale à mon endroit. Il veut coûte que coûte me faire subir les plus grosses peines », explique Abdou Karim Guèye.