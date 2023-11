Karang : Trois jeunes périssent dans l'émigration irrégulière

Trois jeunes de Karang, la vingtaine, dont un menuisier, un élève et un étudiant, ont péri en mer, dans le cadre d'une tentative d'émigration irrégulière, d'après la Rfm. Ils étaient tous dans la même pirogue, rapportent nos confrères. « Nous nous sommes réveillés aujourd'hui dans la tristesse et la consternation ici à Karang, avec le décès de ces trois jeunes qui partaient en Europe par voie maritime. Toute la commune de Karang-Poste est dans l’émoi et dans la tristesse. C’est vraiment dur », souligne le maire Ibrahima Diop au micro de la Rfm. Selon l'édile, la cause principale du départ des jeunes reste l'emploi. « Il faut le dire, le problème de l'emploi est d'autant plus sérieux qu'il faut que des mesures soient prises pour pallier ce départ massif des jeunes clandestinement vers l'Europe. Ici à Karang, la principale activité des jeunes, c'est les taxis-Jakarta man et en ce moment, le secteur est très saturé, d'où ces départs vers l'Europe». Les familles des victimes expliquent le naufrage de la pirogue par une panne d'essence en pleine mer.