Kaolack : un programme d’investissements prioritaires de 1000 milliards de francs CFA sur la période 2024-2026

Le président Macky Sall a annoncé, mercredi soir, un programme d’investissements prioritaires (PIP) de mille milliards de francs CFA en faveur de la région de Kaolack (centre) sur la période 2024-2026. »Nous pouvons retenir, pour ce programme d’investissements prioritaires 2024-2026, une enveloppe de mille milliards de francs CFA pour la région de Kaolack. Ce programme a l’avantage de refléter les priorités consensuelles’’, a-t-il notamment déclaré à l’issue d’un Conseil présidentiel sur le développement de la région de Kaolack. Macky Sall en tournée dans la région a demandé au ministre de l’Economie, du Plan et de la Coopération ainsi qu’à celui en charge des Finances et du Budget de réarticuler le volet jeunesse et inclusion pour renforcer les enveloppes notamment dans le secteur du sport et des activités informelles, en particulier l’activité de mototaxis communément appelées ‘’Jakarta’’ à Kaolack. »(…) Kaolack a une histoire avec la moto et cette activité a pris naissance au Sénégal à partir de la ville de Kaolack. Aujourd’hui, plus de sept mille jeunes travaillent dans cette activité. Il nous faut les accompagner, les organiser pour en faire un véritable métier, en organisant le secteur, leur donner les moyens, les équipements, le port de casques, de gants, de genouillères, des coudières et leur donner l’assurance maladie et l’assurance retraite’’, a indiqué Macky Sall. Selon le chef de l’Etat, il faut organiser tous les acteurs du secteur informel pour les accompagner. Dans le domaine du sport, Macky Sall est d’avis que Kaolack devra avoir aussi un stade aux normes. Pour ce qui est de la santé, ‘’il ne s’agira pas pour nous de réhabiliter l’actuel centre hospitalier régional El Hadji Ibrahima Niass qui, selon M. Sall est ‘’déjà fatigué’’. Il faut continuer cette réhabilitation, mais aussi »construire un hôpital neuf de niveau 3 à Kaolack dans les prochains mois’’, a-t-il insisté. Il s’agit, selon lui, d’un volet important, Kaolack étant un carrefour, avec une forte densité démographique. Il faut un hôpital qui répond à toutes les normes, avec tous les plateaux technico-médicaux requis, a dit M. Sall. Pour le président de la République, il faut améliorer la maintenance de l’actuel hôpital régional de Kaolack ainsi que la modernisation des centres, postes et cases de santé dans l’ensemble du périmètre régional, achever le centre de santé de Gandiaye et programmer la construction des centres de santé de Ndoffane et de Wack Ngouna, entre autres. Le Conseil présidentiel a retenu d’accentuer le développement de la carte sanitaire, éradiquer les abris provisoires dans les lycées et en milieu rural et accélérer la montée en puissance de l’Université du Sine Saloum El Hadji Ibrahima Niass (USSEIN), qui donne une nouvelle vocation académique et agricole à la région de Kaolack et même au-delà notamment aux régions de Fatick et Kaffrine. Sur la question de l’assainissement, »Kaolack est une ville qui souffre de la nature de ses sols qui sont argileux et salés », a rappelé le chef de l’Etat. »Donc, l’assainissement des eaux usées et des eaux pluviales devra prendre une part importante. Il faut réactualiser les enveloppes pour prendre en charge, de manière durable cette problématique de l’assainissement à Kaolack’’, a dit Macky Sall. Au titre des décisions prioritaires de ce Conseil présidentiel, il a été retenu l’amélioration du cadre de vie des populations des communes de la région qui doivent bénéficier d’un ‘’programme spécial d’urgence d’amélioration du cadre de vie’’, ‘’de façon définitive et durable’’, a dit le président de la République. »Il faut également renforcer le programme des +100 000 logements+ à Kaolack. Il nous faut alors trouver les assiettes foncières qui pourront permettre de développer ce programme, parce que Kaolack a cette capacité’’, a-t-il relevé, préconisant le renforcement de la sécurité dans le cadre de ce programme d’investissements prioritaires. Il s’agira aussi, dans ce programme, de renforcer la mise en œuvre des programmes agricoles et de l’élevage dans une maitrise du foncier. »On va restituer 150 hectares à la commune de Mbadakhoune et pour l’aéroport aussi, 200 hectares seront repris pour pouvoir alléger les agriculteurs et les populations concernés’’, a annoncé le président Sall qui promet aussi l’accompagnement en matériel agricole dans la région, ‘’parce qu’au-delà du bassin arachidier, Kaolack est un bassin agricole et horticole’’. L’amélioration de l’approvisionnement de la région, en veillant à la qualité des eaux, à la réhabilitation et à l’extension des ouvrages hydrauliques notamment les forages et autres châteaux d’eau ainsi que la défluorisation des eaux a été retenu lors de ce Conseil présidentiel