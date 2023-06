Kaolack : toutes les écoles de la commune délogées avec des jets de pierres

Les écoles élémentaires comme celles du moyen secondaire du territoire communal de Kaolack n’ont pas fait cour ce mardi. Dès les premières heures de la matinée, des hordes de jeunes lycéens ont délogé tout le monde avec des jets de pierres. La même situation a perduré toute la matinée malgré la présence des forces de l’ordre. Dans un contexte de révision et de préparation des compositions du 3er trimestre et des examens de fin d’année, beaucoup de parents d’élèves ont commencé à s’inquiéter d’une telle situation. Malgré les appels au calme, les élèves persistent et réclament la libération de certains de leurs camarades arrêtés lors des manifestations de jeudi et vendredi passé.