Kaolack : le khalife de Médina Baye Cheikh Mahi Niasse arnaqué

Les membres du bureau du Conseil des notables Lébous du Grand Cap Vert (Cnl) arrêtés. L’Observateur, qui donne l’information, cite le président, le chargé des affaires domaniales, le chargé des affaires juridiques et foncières, et le secrétaire général du Cnl. Ils ont tous été interpellés par la Division des investigations criminelles (Dic) suite à une plainte de Mariama Niasse, fille de Baye Niasse, mandatée par le Khalife général de Médina Baye, Cheikh Mouhamadoul Mahi Niasse, pour escroquerie et abus de confiance. L’affaire porte sur un titre foncier de 603 hectares de Baye Niasse à Nioro du Rip. Les mis en cause, introduite par la fille de Baye auprès du Khalife, avaient proposé de mener toutes les démarches administratives pour la régularisation du patrimoine foncier de Baye Niasse, réclamant cinq millions F CFA pour l’obtention d’un procès-verbal de bornage, d’une fiche technique, d’un certificat administratif et d’un bordereau analytique. Le Khalife avait approuvé le projet leur donnant une procuration datée du 6 décembre 2020. Convoqué, le président du Cnl, E. H. M. Ngom rejette les faits et explique qu’il n’a jamais été question de démarcher pour la régularisation d’un quelconque patrimoine foncier. Des propos contredits par S. Gueye, l’un des mis en cause, déclarant que “c’est bien E. H. M. Ngom qui a contacté la dame Mariama Niasse pour lui demander cinq millions, après leur audience avec le Khalife Cheikh Mahi Niasse.” Ils ont été tous déférés.