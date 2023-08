Kaolack : le corps sans vie d’un jeune homme repêché d’une mare

Des agents de la compagnie d’incendie et de secours de Kaolack (centre) ont repêché dimanche le corps sans vie d’un garçon de 17 ans dans une mare du quartier Cité Senghor, a appris l’APS de source sécuritaire. La victime tentait de traverser cette mare remplie à ras bord et sise à l’entrée de la capitale du Saloum, lorsqu’elle a disparu dans l’eau. Elle est décédée avant même l’arrivée des secours. Après les constats d’usage effectués par la police, la dépouille mortelle a été déposée à la morgue du centre hospitalier régional El Hadji Ibrahima Niass (CHREIN) de Kaolack. Une enquête a été ouverte pour tenter de déterminer les causes de cette noyade qui vient s’ajouter à d’autres drames enregistrés depuis le début de l’année dans la région de Kaolack.