Kaolack: le cadavre d’un homosexuel exhumé et brûlé à Leona Niassene

La foule exulte autour du feu, à quelques mètres du cimetière où le cadavre d’un homme présenté comme un homosexuel vient d’être exhumé et brûlé par les habitants de Léona Niassène, cité religieuse située dans la commune de Kaolack. La dépouille du présumé homosexuel C.F. avait été acheminé, ce samedi 28 octobre 2023, à Touba conformément aux volontés de sa mère mais, informé de la supposée orientation sexuelle du défunt, Les membres du Dahira Moukhadimatoul Khidma chargé de la gestion de la Grande mosquée et des cimetières de Touba ont éconduit le cortège. De retour à Kaolack, les membres de la famille ont enterré la dépouille en ‘’secret’’ au cimetière. Les jeune du quartier de Ndagane (Kaolack) qui avaient assiégé, vendredi, la maison mortuaire pour s’opposer à l’inhumation du présumé homosexuel à Kaolack, ont pu percer le mystère et ont extrait le corps du caveau avant de le brûler. Pays avec une population majoritairement musulmane (95%), au Sénégal l’homosexualité est un délit passible d’un à cinq ans de prison (article 319 du Code pénal). Cet incident rappelle celui de 2008 à Guinguinéo où la tombe d’un présumé homosexuel avait été profanée.