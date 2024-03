Kaolack : Plus de 10 000 cartes d’électeurs non récupérées à l’approche des scrutins

La préfecture de Kaolack au Sénégal fait face à un ralentissement dans la distribution des cartes d’électeurs avec plus de 10 000 pièces qui n’ont pas encore trouvé preneur. Ces cartes d’identité électorale, laissées en attente dans les bureaux de préfecture et de sous-préfecture, relèvent principalement des dernières mises à jour des listes électorales. Cet excès surprenant, signalé par le préfet Latyr Ndiaye, représente les cartes non réclamées par leurs propriétaires. Certaines datent même d’avant la dernière révision. Latyr Ndiaye a souligné un phénomène préoccupant : des citoyens ayant omis de récupérer leurs cartes optent pour des duplicatas afin de pouvoir voter, une option qui pose question quant à la gestion des pièces d’identité électorales. Néanmoins, le préfet assure que l’essentiel du matériel électoral est prêt pour les prochains votes. Tout est en place, excepté quelques affichages qui seront livrés sous peu, ce qui témoigne de la préparation méticuleuse du processus électoral dans le département.