Kaolack : Le témoignage poignant de Serigne Mahi Niass, khalife de Médina Baye envers le président Macky Sall

Ce mardi 26 septembre, le chef de l’Etat est à Kaolack. Le khalife de Médina Baye a exprimé son contentement d’avoir reçu le président Macky Sall et sa délégation, en cette veille de Gamou. Après le message d’adieu du président Sall, le Khalif de Médina Baye a émis son souhait quant au départ de son hôte du palais de la République. Le chef de l’Etat multiplie ses tournées d’adieux en cette veille de Gamou. Reçu par le Khalife général de Médina Baye, il a réitéré sa décision de quitter le pays après la présidentielle de février 2024. En réponse à ses adieux du chef de l’Etat, le guide religieux a déclaré qu’ils sont » tous tristes ». Car, indique Serigne Mahi Niass « nous aurions souhaité vous voir toujours parmi nous ». Ainsi, le Khalif de Médina Baye a salué les efforts du Président Macky Sall dans la paix et la stabilité du pays. » Vous aimez votre pays et vous l’avez montré de par votre posture et votre engagement dans la voie de l’émergence et du développement« . « Le Sénégal fait partie des 4 pays qui sont au devant de la scène dans la maîtrise du coran… Alors nous devons continuer à investir davantage dans ce domaine non sans oublier l’agriculture, la pêche etc.« , a ajouté Serigne Mahi Niass.