Kaolack : Le présumé meurtrier de l’enseignant Bassirou Mbaye arrêté

Le présumé meurtrier de l’enseignant Bassirou Mbaye, en service à l’école élémentaire Théophile-Turpin de Ndiaffate, village situé dans la région de Kaolack s’est rendu à la gendarmerie. Selon l’Agence de presse sénégalaise (Aps), le mis en cause, en fuite après avoir violenté l’enseignant, était activement recherché par les forces de défense et de sécurité.

La morts…

Instituteur en service à l’école élémentaire Théophile-Turpin de la commune de Ndiaffate, près de Kaolack, où il tenait une classe de CM2, rappelle la même source, Bassirou Mbaye a succombé à ses blessures mardi à l’hôpital de Fann, où il a été transféré après avoir reçu de violents coups de gourdin.

Les faits…..

Dans la nuit du 22 au 23 décembre 2022, M. Mbaye a eu une altercation avec un voisin conducteur de mototaxi ‘’Jakarta’’. Evacué d’urgence à l’hôpital régional El-Hadji-Ibrahima-Niass de Kaolack, il a été référé à Dakar, à cause de son état de santé jugé alors ‘’très critique’’.