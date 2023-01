Kaolack : La mairie dépose plainte contre un journaliste de Dakaractu

Le maire de Kaolack, Serigne Mboup, a déposé une plainte contre Moussa Fall, journaliste de Dakaractu, pour perturbation de la séance du conseil municipal et diffamation. Dans une lettre adressée au procureur de la république, près du tribunal de grande instance de Kaolack, M.Serigne Sarr Bitèye, chef de service à la commune de Kaolack chargé de la sécurité est revenu sur les faits. « M. Moussa Fall diffuseur dans les réseaux sociaux, s’est présenté le mardi 24 janvier 2023 vers 13 heures 30 minutes comme étant un citoyen qui est venu assister à la session du conseil municipal, et en présentant sa pièce d’identité nationale et nullement sa carte de presse. Et nous lui avons laissé libre accès à la salle comme tout citoyen puisque la séance était publique. Après quelques minutes d’attentes, il nous a été signalé qu’en faisant semblant d’écrire sur son portable, il filmait le maire, les membres du présidium et toute la salle à leur insu. Bien que la séance ne soit pas en huis clos, l’enregistrement, la prise d’images et la diffusion dans les réseaux sont soumis à l’autorisation, mieux, le même signalement fait état d’antécédents de diffamation entre M.Fall et M.Serigne Mboup constaté par un huissier ». Poursuivant, il raconte : « En réalité, quand il a commencé à écrire et prendre des images, nous lui avons suggéré d’arrêter et automatiquement, il s’est levé intentionnellement pour perturber la séance. C’est en ce moment, que nous avons réagi en lui demandant d’arrêter ou de quitter la salle ce qu’il n’a pas voulu entendre, créant un tollé jusqu’à arrêter la séance. Nous l’avons invité à sortir de la salle , ce qu’il a fait et la session a repris son cours normal ».