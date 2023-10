Kaolack : De la drogue et des faux médicaments d’une contrevaleur de 3,55 milliards F CFA incinérés

La Subdivision des douanes de Kaolack a procédé, ce mercredi à Kaolack, à l’incinération de drogues et de faux médicaments d’une contrevaleur de plus 3,5 milliards de francs CFA dans une zone désaffectée de la commune. Selon le gouverneur qui a présidé la cérémonie, ces produits sont composés de drogues, notamment de la cocaïne et de faux médicaments. Ce qui constitue, à ses yeux, une performance réalisée par les soldats de l’économie sur une période d’un an et demi. Le gouverneur s’est aussi réjoui de ces résultats significatifs et encourageants, «car, au-delà de ses missions fiscales et budgétaires communautaires et sociales, la douane a une mission extrêmement importante en termes de protection de l’économie nationale et du territoire, surtout dans les régions frontalières comme la nôtre. Kaolack a une longue bande frontalière qui est sujette à beaucoup de trafics en tout genre, ce qui nécessite, en rapport avec d’autres forces de défense et de sécurité, de prendre toutes les dispositions nécessaires pour inverser ces tendances négatives qui sont dans nos frontières». Pour le colonel Saliou Diouf, Directeur régional de la zone Centre, «la cérémonie qui nous réunit ce matin démontre le travail important mené par nos services dans le cadre de la sécurisation des populations. C’est le lieu de féliciter les agents et d’appeler à une plus grande mutualisation des efforts des différentes forces de sécurité dans la lutte contre le trafic de drogues et de faux médicaments», a indiqué le patron des douaniers de Kaolack. À signaler que les différents produits saisis, dont 2,6 t de chanvre indien, 25 kg de cocaïne ainsi qu’un lot important de faux médicaments, de sachets en plastique et de cigarettes ont une contrevaleur totale de 3 milliards 555 millions de francs CFA.