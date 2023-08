Kanfountine : Une tentative de départ de 100 migrants clandestins déjouée

Un comité d’engagement, de veille et de vigilance, a été installé par les populations de la commune de Kafountine (département de Bignona) ont, dans la nuit du lundi 28 au mardi 29 août, déjoué un plan de voyage de plus d’une centaine de migrants en partance au pays de Zapatero, l’Espagne. D’après Libération qui cite le maire de Kanfountine, les jeunes ont réussi à identifier des migrants suspects qui tentaient de voyager clandestinement vers l’Espagne avant de déjouer leur plan et d’alerter les forces de défense et de sécurité. David Diatta déclare : « pour l’heure, non. Le cadre d’alerte, de veille et de vigilance poursuit tranquillement sa mission ». « D’ailleurs, pour l’accompagnement de certains migrants qui ont décidé de tourner la page de l’émigration clandestine, nous sommes en train de les recenser afin de pouvoir les aider et leur offrir des emplois décents », rassure le Maire.