Kanel: les travailleurs du FERA dénoncent 7 mois d'arriérés de salaire

Les travailleurs du fond d’entretien routier autonome (FERA) de la mairie de kanel sont en difficulté. Ils dénoncent 7 mois d’arriérés de salaire. Ils interpellent l’Etat par rapport à la situation qui devient de plus en plus pénible et disent être fatigués. Ibrahima Tall porte-parole des plaignants s’est confié au micro d’Iradio. « Actuellement, on a d'énormes problèmes avec le Fera. Depuis qu’on a renouvelé nos contrats jusqu’à présent, on ne nous a pas payé. Cela fait 7 mois. On a des enfants qui sont à l’école, ils ont été exclus, vraiment on souffre. On ne peut rien faire à cause des crédits qu’on a, on ne peut plus même circuler dans les rues, on a peur. On a pris des crédits qu’on n’arrive pas à payer. 7 mois qu’on n’a pas de salaire. Que des promesses depuis qu’on a repris nos contrats », a dénoncé Ibrahima Tall qui blanchit tout implication du maire de ladite localité. « Le maire n’a rien à avoir dedans parce que c’est l’Etat qui nous paye », a-t-il précisé.