Kalidou Koulibaly : « mon rêve a toujours été de jouer en Premier League »

Kalidou Koulibaly a passé les huit dernières saisons à Naples, équipe avec laquelle il a remporté la Coupe d'Italie en 2020. Le défenseur central sénégalais a rejoint Chelsea pour quatre ans. Il a lâché ses premiers mots.



« C'est une grande équipe dans le monde et mon rêve a toujours été de jouer en Premier League. Chelsea m'avait approché en 2016 mais cela ne s'était pas fait. Cette fois-ci, quand ils sont venus me rencontrer, j'ai accepté (l'offre) parce qu'ils voulaient vraiment que je vienne en Premier League jouer pour eux », a expliqué Koulibaly.



« Quand j’ai parlé à mes bons amis Edou (Mendy) et Jorginho, ils ont facilité mon choix, donc je suis vraiment heureux d’être avec vous aujourd’hui. Je veux remercier les fans, j’en ai vu beaucoup à Londres et dans l’avion. Tout le monde était content que je sois là. Alors je tiens à les remercier et j’espère que la saison sera vraiment bonne et qu’on offrira de bons moments aux fans », a ajouté l’ancien joueur de Metz.



Né à Saint-Dié-des-Vosges (France), Kalidou Koulibaly avait effectué ses débuts professionnels à Metz avant de rejoindre Genk, en Belgique, où il a évolué deux saisons de 2012 à 2014.