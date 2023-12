Kaffrine : un incendie ravage une concession et des vivres à Tague

Un incendie s’est déclaré, mardi, à Tague, dans la commune de Medinatoul Salam 2, dans la région de Kaffrine (centre), emportant une concession et des vivres, a appris l’APS du chef de village, Fafa Diaw. « C’est un incendie qui a ravagé quatre chambres dans la maison, la cuisine et emporté des vivres, comme l’arachide et le mil, stockés à l’intérieur d’une chambre », a-t-il indiqué. Il dit ignorer, pour l’heure, l’origine de l’incendie qui a été vite maîtrisé par les populations.