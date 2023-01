Kaffrine : Le ministère de la Santé renforce son dispositif au deuxième jour de l'accident

Le ministère de la Santé et de l'action sociale note une évolution stable dans la prise en charge des blessés de l'accident de Kaffrine pendant le jour 2. En effet, le personnel a été renforcé par des professionnels venant de HOGIP et Kaolack. Ainsi, ils ont, avec le personnel de l’hôpital, démarré le programme opératoire du deuxième jour. D'ailleurs un deuxième blessé est évacué pour libérer la place à une urgence obstétricale. Pour ce qui concerne les médicaments et autres produits, il est noté l'acquisition de dispositifs médicaux et implants pour renforcer le stock de l’hôpital. S'y ajoutent quelque 200 poches de sang collectées et en cours de traitement. S'agissant de la gestion des corps, sur 39 corps sans vie, 32 ont été identifiés selon le ministère. Il note qu'un accompagnement psychosocial est fait avec la cellule psychosociale du ministère de la Santé et l’Action sociale avec l’équipe sociale de l’hôpital. Ils ont démarré le travail de suivi et d’accompagnement des blessés, du personnel, des accompagnants des blessés et des parents des personnes décédées