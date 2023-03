Justice: une grève de 48 heures décrétée à partir de ce mardi

La justice va connaître de nouvelles perturbations dans les prochaines heures. En effet, l'Union nationale des travailleurs de la justice (Untj) observe un arrêt travail de 48 heures. Ce, à partir de ce mardi. L'Untj demande, entre autre revendication, une valorisation des primes de participation à la judicature, une indemnité de logement pour tous les travailleurs de la justice, le reclassement à la hiérarchie A2 pour tous les greffiers, l'ouverture sans délai du concours professionnel des administrateur des greffes, enrôlement des agents autres que les Greffiers et interprètes judiciaires dans le corps des Assistants des Greffes et Parquets; et enfin un audit du personnel bénéficiaire des Fonds Commun de Greffe".