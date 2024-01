Justice sénégalaise: 2ème mandat de dépôt pour la Française Coline Fay

Ça se corse pour Coline Émilie Lyka Fay! Cette Française, au Sénégal depuis un an, a été placée sous mandat de dépôt pour la deuxième fois, ce mardi 9 janvier. Le juge du deuxième cabinet d’instruction est passé par là. Selon un de ses avocats, Me Cheikh Khoureyssi Bâ, la kinésithérapeute a été inculpée de tentative de sortie irrégulière d’une correspondance saisie sur elle le 3 Janvier (une note manuscrite gribouillée en espagnol, destinée à son frère et comme de juste même pas traduite en langue française par un interprète assermenté, de proposition non agréée de complot contre l’autorité de l’Etat du Sénégal par excitation des citoyens ou habitants à s’armer contre ladite autorité. En sus, de la tentative de livraison en tant qu’étrangère à une puissance étrangère ou à ses agents sous quelque forme que ce soit d’un renseignement devant être tenu secret dans l’intérêt de la défense nationale et d’actes ou manœuvres de nature à compromettre la sécurité publique ou à occasionner des troubles politiques graves ou enfreindre la loi.