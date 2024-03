Justice : Small World accuse Bougane Guèye de détournement et lui réclame 229 millions FCFA

Après moults renvois, le procès qui oppose l’entreprise Small World à celle de Bougane Guèye Dany, la société de transfert Joni Joni, a été finalement plaidé, hier, mercredi, devant le tribunal correctionnel de Dakar. D’après le journal, cette procédure a été initiée par Small World qui suit le PDG du groupe D-médias pour détournement d’objets saisis et de banqueroute frauduleuse. Bougane n’était pas le seul à la barre. Il y avait aussi le comptable de sa structure de l’époque, Jonas Mingou, qui répondait des mêmes faits. La Small World leur réclame 229 millions francs CFA pour ces faits. En effet, d’après le journal Les Echos, le 20 mai 2020, Joni Joni a été condamnée par le tribunal de commerce de Dakar à payer à payer plus de 118 millions francs CFA à Small World. Jugement confirmé par la Cour d’appel de Dakar le 8 octobre 2021. Par la suite, le 9 février 2021, l’huissier, muni de cet arrêt, s’est présenté à la société Joni Joni pour procéder à la saisie de ses biens. Le journal rapporte qu’on lui aurait notifié que la société (Joni Joni) avait déménagé de la cité Keur Gorgui où il avait son siège. C’est ainsi que l’huissier a établi un procès-verbal de carence pour prouver que les biens de la société Joni Joni qui étaient «sous scellés ont été détournés». Le patron de Sen tv avait fait ce référé sur difficultés pour organiser son insolvabilité. D’où le délit de banqueroute frauduleuse que lui impute la société Small World. A la barre, Bougane a nié tous ces faits. Il a confié au tribunal que «Joni Joni est en arrêt d’activité parce qu’ils sont en conflit avec la banque Bimao qui leur doit plus de 4 milliards». Il poursuit : «La banque avait fait de fausses écritures qui nous ont porté préjudice». Bougane Guèye Dani justifie l’arrêt des activités de Joni Joni qui n’emploie plus personne «parce que nous ne pouvons pas continuer nos activités» de transfert d’argent. «Il n’y a pas de cessation de paiement. C’est des difficultés qui m’empêchent de faire face à mes obligations», a-t-il lâché à la barre. Ces allégations de Bougane n’ont pas convaincu l’avocat de Small World, Me Moussa Konaré. Ce dernier botte en touche les justifications de l’accusé : «Face à cette cessation de paiement, Bougane Guèye a détourné son capitale, l’actif de la société. Il a organisé son insolvabilité. Manifestement, il y a banqueroute frauduleuse. Mon client poursuit sa créance depuis 2020 », détaille Me Moussa Konaré. Il réclamé de 118 millions 787 mille 302 francs CFA à Bougane Guèye avec 11 millions 124 mille francs CFA de dommages et intérêts. Le juge décide de renvoyer le délibéré au 24 avril prochain.