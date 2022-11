Justice : Pourquoi Pape Alé Niang ne sera pas déféré

Le journaliste Pape Alé Niang, interpellé hier par les éléments de la Sûreté urbaine, a été placé en garde-à-vue. Il lui est reproché de détenir des éléments ultra confidentiels de la gendarmerie, ayant un rapport avec l’affaire Sonko-Adji Sarr. Pour l’heure, il n’est pas question de déferrement mais de mener une enquête rigoureuse, souligne Les Echos. Le journal renseigne que le ministère public a donné des instructions fermes au commissaire Bara Sangaré et ses hommes. Le procureur de la République, qui vise les chefs d’appel à la subversion, recel et diffusion de documents estampillés ‘’secret défense’’ et propagation de fausses nouvelles, estime que Pape Alé Niang s’en est pris aux officiers et aux gendarmes et que cela risque de saper le moral des troupes. Pendant ce temps, l’administrateur du site Dakarmatin restera en garde-à-vue