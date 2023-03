Justice : Nit Dof et Fadilou Keïta, les dossiers bougent

Les partisans du leader de Pastef, Ousmane Sonko, défilent dans le bureau du Doyen des juges d’instruction, Oumar Maham Diallo, dans la dynamique de boucler l’instruction, souligne les Echos, dans son édition de ce vendredi 10 mars. Membre du cabinet du l’opposant Ousmane Sonko et coordonnateur du Nemmeeku Tour, Fadilou Keïta, a été entendu hier. Le journal rapporte qu’il s’agit de la deuxième audition au fond du fils de l’ex-présidente de l’Office national de lutte contre la fraude et la corruption (Ofnac), Nafy Ngom Keïta. Après l’interrogatoire, une demande de mise en liberté provisoire a été déposée pour le compte du mis en cause. Fadilou Keïta a été arrêté le 7 décembre dernier sur ordre du Procureur. Il lui est reproché d’avoir “accusé ouvertement l’État du Sénégal d’avoir fait disparaître les deux gendarmes Didier Badji et Fulbert Sambou avant de maquiller leur mort en noyade au Cap manuel”. Entendu le 20 janvier dernier, il a été extrait de sa cellule 3 trois plus tard, le 23 janvier, pour une nouvelle inculpation. Celle relative aux “manœuvres et actes de nature à compromettre la sécurité publique ou à occasionner des troubles politiques graves”. Un délit relatif à l’article 80. Après Fadilou Keïta, ce sera au tour du rappeur Nitt Doff, interpellé le 18 janvier dernier à son domicile avant d’être inculpé le 24 janvier pour diffusion de fausses nouvelles, outrage aux magistrats et menaces de mort sur les autorités judiciaires. Mor Talla Gueye à l’état civil est, lui, programmé la semaine prochaine. Une requête de mise en liberté provisoire sera aussi déposée sur la table du magistrat instructeur.