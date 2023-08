Justice : Mauvaise nouvelle pour El Malick Ndiaye

Dans un post paru, ce lundi 21 août 2023, sur sa page Facebook, le Secrétaire national à la communication de l’ex-Pastef, El Malick Ndiaye a annoncé son arrestation. « Chers compatriotes, Sur l’histoire de l’audio de Mor Kassé, le parquet a interjeté appel pour m’envoyer en prison. Je serai édifié par le président de la chambre d’accusations ce mardi 22 août 2023 », a informé l’opposant sur Facebook. A rappeler que El Malick Ndiaye et Birame Souleye Diop ont été remis en liberté mercredi 19 juillet. Le premier cité a été libéré sous caution après avoir été inculpé pour « actes ou manœuvres visant à compromettre la sûreté publique et propagation de fausses nouvelles« , avaient indiqué le porte-parole du parti, Ousseynou Ly, et l’avocat Cire Clédor Ly.