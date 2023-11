Justice : Mansour Diop dit «Sora le révolutionnaire» placé sous mandat de dépôt

Le jeune militant du parti dissous (Pastef), après avoir été entendu par la Brigade de recherches de Dakar, a été auditionné hier par le juge du premier cabinet du tribunal de Pikine-Guédiawaye. Mansour Diop dit «Sora le révolutionnaire», membre de la jeunesse patriotique du Sénégal (JPS) de Yeumbeul, « a passé sa première nuit en prison » informe le quotidien Libération. Il est accusé d'avoir participé aux événements de mars 2021 en compagnie de Laurent Ngandoul, Kaoussou Cissé et X. Il est écroué pour de graves charges notamment : « l’association de malfaiteurs, la participation à une manifestation non autorisée, appel à l'insurrection, offense au Chef de l'État, actes et manœuvres de nature à compromettre la sécurité publique, à occasionner des troubles politiques graves ou à enfreindre les lois, recel,: faux et usage de faux dans des documents administratifs.