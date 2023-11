Justice : Le rappeur Nitdoff fait l’objet d’un retour de parquet

Poursuivi pour diffamation et incitation à l’insurrection, ainsi que pour outrage envers les dépositaires de l’autorité et de la force publique, et outrage au chef de l’État, Mor Talla Guèye, alias Nitdoff, a été présenté, ce mardi 21 novembre 2023, devant le Procureur de la République. Il a fait l’objet d’un renvoi de parquet.